Anzeige

Filderstadt-Sielmingen (pol) - In der Heußstraße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von knapp 10.000 Euro gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Opel Corsa befuhr gegen 14 Uhr die Heußstraße in Richtung Katharinenstraße. Durch die tiefstehende Sonne wurde er so stark geblendet, dass er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger übersah und dagegen krachte. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Anhänger um 180 Grad drehte und auf die linke Seite über den Gehweg gegen eine Hecke des dortigen Grundstücks geschleudert wurde. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.