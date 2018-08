Anzeige

Weilheim (pol)Eine Frau musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in eine Klinik gebracht werden. Die 27-Jährige befuhr mit ihrem Opel Corsa kurz nach 18.30 Uhr die L 1213 von Gruibingen herkommend in Richtung Weilheim. In einem Waldstück kam die Frau in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen blieb im Gebüsch schräg an einer Böschung stehen. Aufgrund ihrer Verletzungen konnte die Fahrerin zunächst nicht aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die Feuerwehr sicherte den Opel, bis die Frau nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst herausgeholt werden konnte. Sie wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren. Das Auto musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.