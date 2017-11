Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Fahrfehler ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der L 1208, der Tübinger Straße, ereignet hat.

Eine 45-jährige Stuttgarterin war mit ihrem Nissan Micra auf der Landesstraße von Steinenbronn in Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs. Kurz vor Leinfelden verlor sie im Ausgang einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen, sodass das Heck des Nissan ausbrach. Beim Gegenlenken übersteuerte sie, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Böschung, wobei das Auto auf die Seite kippte. Während die Fahrerin unverletzt blieb, musste die 20-jährige Beifahrerin mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An dem bereits älteren Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 3.000 Euro beziffert wird. Das Auto musste laut Polizei von einem Abschleppdienst geborgen werden.