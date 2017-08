Esslingen (pol) - Einen Schaden von etwa 20 000 Euro hat ein 19-jähriger Fahranfänger bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der aus Esslingen stammende Heranwachsende gegen 23.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Aufstiegsstraße L 1192 von Esslingen in Richtung Zollberg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst in die Leitplanken, bevor sein Wagen im Straßengraben zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, jedoch war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Hierzu musste die Aufstiegsstraße für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht.

