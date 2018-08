Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein kurzer, aber folgenschwerer Fehler hat am Donnerstagmorgen in Leinfelden-Echterdingen zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten und hohem Sachschaden geführt. Die 71-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse rutschte offenbar von der Bremse direkt auf das Gaspedal ihres Fahrzeugs ab und gab damit Vollgas, wie die Polizei schilderte. Hierbei erfasste sie einen 42-jährigen Fußgänger und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Die A-Klasse schrammte einen am Fahrbahnrand stehenden VW Passat, ehe sie an einem davor stehenden VW-Transporter schließlich zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurden der 42-Jährige und die 71-Jährige schwer verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 33.000 Euro. Sowohl die A-Klasse, als auch der Passat mussten abgeschleppt werden.