Esslingen (pol) - Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall mit hohem Schaden ist es am Montagnachmittag an der Parkhausausfahrt des Neckar-Centers Esslingen gekommen, weil ein Fahrer beim Ticketeinlösen an der Schranke vom Bremspedal abgerutscht ist.

Gegen 16.30 Uhr wollte, wie die Polizei berichtet, ein 61 Jahre alter Mercedes-Lenker, dessen Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe ausgestattet ist, das Parkhaus verlassen. Als er sich aus dem Fenster lehnte, um sein Parkticket in den Automaten zu schieben, rutschte er wahrscheinlich vom Bremspedal ab und trat in der Folge das Gaspedal voll durch. Sein Auto beschleunigte, durchbrach die Schranke und schoss die etwa dreißig Meter lange Ausfahrt in Richtung Weilstraße entlang. Diese überquerte der Wagen mit hohem Tempo, fuhr danach eine ansteigende Böschung hinauf und rutschte schließlich den Hang wieder hinunter. Erst die Leitplanke der Bundesstraße 10 setzte der außer Kontrolle geratenen Fahrt ein Ende.

Verletzt wurde dabei niemand. Die Bergung des nicht mehr fahrtüchtigen Autos durch einen Abschleppdienst erfolgte über die Bundesstraße. Hierzu musste ein Kran eingesetzt werden, der den Wagen über die Leitplanke hob, was zu Stau auf der B10 führte. Am Auto und den anderen beschädigten Einrichtungen entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.