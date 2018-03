Anzeige

Plochingen, 04.06.2009, 11.35 Uhr, Alter Mann belästigte erneut eine Jugendliche



Ein polizeibekannter 93-jähriger Mann sprach am Donnerstagvormittag in der Eisenbahnstraße eine 14-jährige Jugendliche an. Er wollte von ihr wissen, wie alt sie sei und wann die Schule wieder beginne. Als die Schülerin weglaufen wollte, hielt der 93-Jährige sie fest und küsste ihre Hand und ihre Stirn. Anschließend riss sich die 14-Jährige los und erstattete Anzeige beim Polizeiposten in Plochingen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der alte Mann als Täter ermittelt werden. Er belästigte bereits am 06.05.2009 in Wernau zwei achtjährige Mädchen. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei in Nürtingen die Ermittlungen übernommen.



Esslingen, 04.06.2009, 09.55 Uhr, Vorfahrt missachtet



Am Donnerstagvormittag befuhr eine 29-jährige Seat-Lenkerin die B 10 in Richtung Stuttgart und verließ diese an der Anschlussstelle Zell. An der Einmündung mit der Dieter-Roser-Brücke missachtete sie die Vorfahrt eines 30-jährigen Opel-Lenkers. Dieser befuhr die Brücke in Richtung Sirnau. Der Mann konnte trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht verhindern. Er wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf 6000 Euro.



Altbach, 04.06.2009, 16.40 Uhr, Schwerer Unfall auf Altbacher Hochbrücke



Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Altbacher Hochbrücke. Ein 52-jähriger Ford-Lenker verließ die B 10 und befuhr zunächst die linke Fahrspur auf die Brücke. Anschließend zog er nach rechts auf die die Rechtsabbiegespur Richtung Altbach. Dort prallte er nahezu ungebremst auf einen stehenden VW Caddy und schob diesen auf einen davorstehenden Audi. Durch die heftige Kollision erlitten drei Insassen in dem VW leichte Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi Lenker wurde ebenfalls verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Ford und der VW Caddy waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25 000 Euro.



Nürtingen, 03./04.06.2009, Zeugenaufruf zu Unfallflucht



Nach einem Unfallflüchtigen sucht das Polizeirevier Nürtingen. Der Unbekannte beschädigte in der Nacht zum Donnerstag einen in der Heiligkreuzstraße geparkten Mercedes. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz vor Gebäude 22. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Nürtingen unter 07022 9224-0.



Wendlingen, 03./04.06.2009, Fahrzeug beschädigt -Zeugenaufruf



In der Nacht zum Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Kolpingstraße vor Gebäude 1 geparkten Volvo. Der Unbekannte zerkratzte hierbei die komplette rechte Fahrzeugseite. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise nach dem Täter bitte an den Polizeiposten Wendlingen unter Telefon 07024 92099-0.



Aichtal, 03.06.2009, 17.15 Uhr, Betrunkener verursachte Unfall



Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall in Grötzingen. Der 61-Jährige befuhr mit seinem VW Jetta die Harthäuser Straße in Richtung Ortsmitte. Ein vor ihm fahrenden 27-jähriger Opel Zafira Lenker wollte nach rechts in die Adalbert-Stifter-Straße abbiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte der 61-Jährige zu spät und fuhr auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab 2,34 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 8000 Euro.



Weilheim, 04.06.2009, Aus dem Staub gemacht -Zeugenaufruf



Ein bislang unbekannter PKW-Lenker streifte vermutlich beim Einparken einen in der Obere Grabenstraße vor Gebäude 5 geparkten Audi A 8 Kombi. Die Unfallzeit war am Donnerstagmorgen zwischen 07.50 und 09.00 Uhr. Ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Aufgrund der Lackantragungen dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Hinweise nach dem Verursacher bitte an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021 501-0.



Kirchheim, 04.06.2009, Suche nach blauem LKW



Am Donnerstagvormittag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines blauen LKW die Gaisgasse in Richtung Ziegelstraße. Unmittelbar vor der Einmündung streifte der Unbekannte einen neben der Fahrbahn stehenden BMW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirchheim unter Telefon 07021 501-0.