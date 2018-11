Anzeige

Deizisau (pol) In den frühen Sonntagmorgenstunden ist bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall auf der B 10 glücklicherweise niemand verletzt worden. Eine 20-jährige Frau war kurz vor 5.00 Uhr in Richtung Göppingen unterwegs, als sie an der Anschlussstelle Deizisau in einen Sekundenschlaf fiel.

Als sie wieder erwachte, stand sie im Grünstreifen neben der Bundesstraße. Zuvor hatte sie jedoch mehrere Leitpfosten und ein Verkehrsschild umgefahren, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Der Führerschein der jungen Dame wurde noch an der Unfallstelle auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.