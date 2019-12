Kreis Esslingen (pol)Laut Polizei ist ein Unbekannter gewaltsam in der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, sechs Uhr, in eine Wohnung eines Gebäudes in der Marktstraße eingebrochen. Durch das Aufhebeln der Wohnungstür gelangte der Täter ins Innere und stieß dort auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Wie hoch der angerichtete Schaden zu Buche schlagen wird ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.

Durch das Aufhebeln eines Fensters hat sich ein Unbekannter zwischen Donnerstag, acht Uhr, und Freitag, 0.20 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Haldenstraße verschafft. Anschließend durchsuchte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen, bevor er unerkannt flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstagabend ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Schönbuchstraße eingestiegen. Der Dieb nutzte gegen 19.30 Uhr ein möglicherweise offenstehendes Fenster und kletterte in das angrenzende Schlafzimmer. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen. Aufgrund der verursachten Geräusche wurden die anwesenden Bewohner aufmerksam, konnten jedoch nur noch ihr durchsuchtes Schlafzimmer feststellen. Der Einbrecher hatte sich bereits mit Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert aus dem Staub gemacht. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Abwesenheit der Bewohner hat sich am Donnerstagabend ein Einbrecher in Neuffen zu Nutze gemacht. Der Täter wuchtete zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr mit einem Werkzeug die Terrassentür eines Wohnhauses in der Eichenstraße auf und durchsuchte das Innere. Wie bislang bekannt ist, fiel dem Kriminellen Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Seine hinterlassenen Einbruchsspuren wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.