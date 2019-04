Esslingen (pol) Zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden, ist es am Samstag gegen 21.45 Uhr gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein 20 -jähriger Fahrer war von Sirnau kommend in Richtung Deizisau unterwegs und bog nach links in die Dornierstraße ab.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 61 -Jährigen, der ihm mit seinem Wagen entgegen kam. Der Unfallverursacher und sein 19-jähriger Mitfahrer erlitten beim dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die 59 -jährige Beifahrerin des Kontrahenten wurde so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, beide Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.