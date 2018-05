Anzeige

Wendlingen (red) - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit vier verletzen Personen und zirka 60.000 Euro Sachschaden hat sich am Montagmorgen, gegen 6.20 Uhr, auf der Neckarstraße in Wendlingen ereignet. Der Polizeit zufolge ist ein 35 Jahre alter Autofahrer von Köngen kommend in Richtung Ortsmitte Wendlingen unterwegs gewesen. Auf Höhe des Ortsschildes kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit dem Pkw eines 52-Jährigen zusammen, worauf sich dieser drehte, ausgehebelt wurde und sich einmal überschlug. Anschließend kam der Wagen wieder auf den Rädern zum Stillstand. Das Auto des Unfallverursachers drehte sich ebenfalls und kollidierte noch mit einem hinter dem Wagen des 52-Jährigen fahrenden Pkw eines 25-Jährigen. Letzterer wurde dadurch in den Grünstreifen abgewiesen, so der Polizeibericht.

Die drei Fahrer sowie der 35-jährige Beifahrer im dritten Wagen wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Straßenreinigung wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Wendlingen mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort.