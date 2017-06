Hochdorf (pol) - Fast ungebremst sind am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge aufeinander geprallt. Vier Insassen wurden dabei verletzt. Ein 31-jähriger Audifahrer war gegen 17.15 Uhr auf der L 1201 von Hochdorf kommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Verkehrsbedingt musste er vor der Abzweigung zum Ziegelhof anhalten. Die nachfolgende 42-jährige Fahrerin eines Renault Twingo bemerkte den stehenden Wagen viel zu spät und krachte ins Heck des Audi. Außer den beiden Fahrern wurden im Auto der Frau zwei Kinder im Alter von acht und 12 Jahren verletzt. Die Unfallverursacherin sowie ein 12-jähriger Junge und der 31-Jährige mussten vom Rettungsdienst in Kliniken gefahren werden. Die Achtjährige wurde von einem Angehörigen zum Arzt gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste ein Fahrstreifen gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.

Anzeige