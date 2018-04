Anzeige

Wendlingen Zwei Autos schleuderten am Ostermontag gegen 10.48 Uhr über die ganze Fahrbahn der A 8 bei Wendlingen in Richtung Stuttgart. Dabei wurden die zwei Fahrer schwer verletzt. Bis gegen 14.30 Uhr gab es auf der Autobahn wegen der Bergungsarbeiten einen Rückstau von bis zu acht Kilometern.

Bereits am Ostersamstag gegen 9 Uhr hatte es auf der A 8 bei Kirchheim in Richtung Stuttgart einen Unfall gegeben, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Dabei prallte ein 73-jähriger Autofahrer gegen einen Sattelzug, der vor ihm fuhr. Der Mann und seine 72-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt. Bei beiden Unfällen war die Autobahn kurzfristig ganz gesperrt.

Unfall beim Spurwechsel

Bei dem Unfall am Ostermontag fuhr der Fahrer eines weißen Ford Transit auf der mittleren Spur aus Richtung Ulm kommend in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Kreuz Wendlingen wollte er vermutlich auf die rechte Spur wechseln. Dabei übersah er nach Angaben der Polizeidirektion Ulm einen VW Polo, der neben ihm fuhr. Beide Autos berührten sich und schleuderten nach links in die Mittelleitplanke. Der VW schleuderte zurück auf die rechte Fahrspur und blieb dort stehen.

Der Transit schleuderte nochmals ganz nach rechts gegen die Leitplanke und zurück auf die linke Spur. Der 55-jährige Fahrer des Transit und die 22-jährige Fahrerin des VW wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. An beiden Autos entstand ein Schaden von je 5.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die völlig beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Fahrbahn musste gereinigt werden. Wegen der Bergungsarbeiten kam es im beginnenden Rückreiseverkehr zu Staus von bis zu acht Kilometern. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war zwar kurzzeitig ganz gesperrt. Dann konnte der Verkehr aber an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ab 13.15 Uhr lichteten sich nach den Worten eines Polizeisprechers die Staus und Behinderungen langsam wieder.

Da zum Unfallhergang am Montag unterschiedliche Schilderungen vorliegen, sucht das Verkehrskommissariat Mühlhausen, Telefon 07335/96260, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.