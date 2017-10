Anzeige

Ostfildern-Kemnat (pol) - Vier Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, an der Kreuzung Hagäckerstraße und Schönbergstraße ereignet hat.

Ein 30-jähriger Stuttgarter war, nach Angaben der Polizei, mit seinem Mercedes CLE auf der Hagäckerstraße in Richtung Schönberstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schönbergstraße fuhr er ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in den Kreuzungsbereich ein. Dabei prallte er frontal gegen die hintere Beifahrerseite eines Renault, der auf der vorfahrtsberechtigten Schönbergstraße in Richtung Sillenbucher Straße fuhr. Der Renault wurde durch die enorme Wucht des Aufpralls nach rechts über einen Gehweg weggeschleudert und kam erst mit dem Heck voraus und entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung in einer Hecke zum Stehen. Der Mercedes schleuderte nach dem Aufprall über die Kreuzung auf eine angrenzende Parkfläche.

Alle drei Insassen des Renault wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 18-jährige Mitfahrer, der auf der Beifahrerseite im Fond des Renault saß, musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er und der 27-jährige Fahrer des Renault wurden vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Sein 73-jähriger Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Auch der Unfallverursacher musste mit schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr Ostfildern mit sechs Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten vor Ort. Neben einem Rettungshubschrauber war der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 16 Sanitätern zur Versorgung der Schwerverletzten im Einsatz. Die beiden erheblich beschädigten Autos wurden von einem Abschleppdienst geborgen.