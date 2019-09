Nürtingen (pol) Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen in Oberensingen ereignet. Kurz nach neun Uhr war, wie die Polizei angibt, eine 40-Jährige mit ihrer Mercedes C-Klasse auf der Stuttgarter Straße von Wolfschlugen herkommend in Richtung B 313 unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Bundesstraße verwechselte die Frau offenbar Gas- und Bremspedal und fuhr bei Rot zeigender Ampel geradeaus auf die B 313. Dort stieß die C-Klasse mit dem Ford Mondeo eines 65 Jahre alten Mannes zusammen, der in Richtung Wendlingen fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf noch mit einem in Richtung Stadtmitte fahrenden Fiat Tipo sowie einem Skoda Octavia.

Sowohl der Wagen der Unfallverursacherin als auch der Ford waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000 Euro.