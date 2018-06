Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol)Eine rund vier Meter hohe Säule, die als Werbeträger an der Zufahrt eines Autohauses in der Felix-Wankel-Straße stand, hat ein 44-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag dem Erdboden gleichgemacht. Gegen 13.45 Uhr war der Fahrer des Ford Ranger nach Polizeiangaben in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit dem Hindernis kollidiert. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Dennoch wurde der Mann vorsorglich zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der völlig zerstörten Säule und dem Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt fast 30.000 Euro. Da an der Unfallstelle Hinweise vorlagen, dass der 44-Jährige am Steuer eingeschlafen war und es deshalb zu dem Unfall kam, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.