Esslingen (pol) Vier Fahrgäste eines Linienbusses sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Die 24-jährige Fahrerin des fast vollständig besetzten Gelenkbusses befuhr gegen 14.15 Uhr vom Bahnhof kommend die Haltestelle Pliensauturm in Fahrtrichtung Oberesslingen. In die entgegengesetzte Richtung fuhr gerade ein anderer Bus an, hinter dem unvermittelt eine zehnjährige Schülerin vorsprang, um vor dem Gelenkbus der 24-Jährigen auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen.

Um das Kind nicht zu erfassen, leitete die Busfahrerin eine Vollbremsung ein. Zu einer Berührung kam es nicht. Allerdings wurden bei dem Bremsmanöver vier Frauen im Alter zwischen 57 und 78 Jahren im Bus von ihren Sitzplätzen gerissen und verletzt. Zwei der Verletzten wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht, die anderen konnten selbstständig einen Arzt aufsuchen.