Esslingen (pol)Insgesamt vier Einbrüche sind am Freitagabend im Landkreis Esslingen zur Anzeige gebracht worden. In Nürtingen hebelte ein Einbrecher die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Grötzinger Straße zwischen 17.20 Uhr und 20 Uhr auf und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Mit derselben Vorgehensweise drang ein Unbekannter zwischen 16.30 Uhr und Mitternacht in Denkendorf in ein Einfamilienhaus in der Karlstraße ein. Sämtliche Schränke und Behältnisse wurden durchwühlt und Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen. Durch Einschlagen eines ebenerdig auf der Gebäuderückseite liegenden Fensters gelangte in den Abendstunden ein Täter in der Silcherstraße in Plochingen in eine Doppelhaushälfte. Das Stehlgut konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

Mittels einer Leiter, die aus einem Schuppen geholt wurde, ist ein Einbrecher in der Wäldenbronner Straße in Esslingen zu einem Fenster hochgestiegen. Nach Aufhebeln dessen wurde das Haus zwischen 16 Uhr und 21.45 Uhr betreten und durchsucht. Ob und wieviel der Täter erbeutet hatte, konnte noch nicht festgestellt werden. In allen Fällen sicherten die Spezialisten der Kriminalpolizei Spuren.