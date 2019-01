Anzeige

Filderstadt (pol)Gleich auf mehrere Wohnhäuser hatten es Einbrecher zwischen Silvester und dem Neujahrsmorgen in Bonlanden abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Albrecht-Altdorfer-Weg zwischen 17.40 Uhr und 21.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und Bargeld gestohlen. Auch an einem Haus in der Nachbarschaft versuchte vermutlich derselbe Täter erfolglos, die Haustür aufzuhebeln; der versuchte Einbruch wurde um 1.15 Uhr entdeckt. Zwei weitere Einbrüche, die sich am Montag nach 18 Uhr oder in der Silvesternacht ereignet haben dürften, wurden am Neujahrsmorgen gegen 10.30 Uhr in der Oberdorfstraße entdeckt. Dort hatte ein Unbekannter ein Fenster aufgehebelt und war in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ähnlich ging der Täter im Nachbarhaus vor. Dort gelang es ihm aber nicht, in die Räume einzudringen. Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden von etwa 2.200 Euro.