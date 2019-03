Deizisau (pol) Vier BMW sind in der Zeit von Dienstag, 18.15 Uhr, bis Mittwoch, zwölf Uhr, vermutlich aber während der Nachtstunden im Stadtgebiet von Deizisau aufgebrochen worden. Im Charlottenweg verschaffte sich der Dieb durch das Einschlagen einer Scheibe Zugriff ins Fahrzeug.

Dort baute er neben dem Navigationsgerät auch das Lenkrad sowie die komplette Tachodisplayeinheit fachmännisch aus. Außerdem stieß er noch auf ein mobiles Navigationsgerät, dass er auch gleich mitgehen ließ. Auf die gleiche Art und Weise gelangte er in einen in der Blumenstraße geparkten 5er BMW. Auch hier wurden das Navigationsgerät, das Lenkrad und die Tachodisplayeinheit ausgebaut und gestohlen. Im Krokusweg fiel dem Täter ein 1er BMW zum Opfer, den er auf die gleiche Art aufbrach. Hier war das Lenkrad das Ziel. In der Olgastraße gelangte er auf noch ungeklärte Weise in einen geparkten 2er BMW. Anschließend wurde das Lenkrad fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07153/3070 nach Hinweisen.