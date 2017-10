Anzeige

Neckartailfingen (pol) - Mehrere hochwertige Fahrzeuge sind am Wochenende in Neckartailfingen aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, meldeten sich im Laufe des Samstags vier Besitzer, aus deren Fahrzeugen die Navigationsgeräte entwendet wurden. Zusätzlich fehlte aus einem Fahrzeug das Lenkrad. Um ins Innere zu gelangen, schlugen der oder die Täter ein Dreiecksfenster ein und konnten so die Türen öffnen. Die Pkw standen im Grienweg sowie der Wasen-/Hohenneuffen-/und Bahnhofstraße. Die Spurensicherung an den Wagen wurde durch die Kriminaltechniker durchgeführt. Laut Polizei beläuft sich der Wert des Diebesguts sowie des angerichteten Schadens an den Fahrzeugen auf insgesamt mehrere 10.000 Euro.