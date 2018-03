Anzeige

Kirchheim (pol) - Beamte der Verkehrspolizei, des Bundesamts für Güterverkehr und des Zolls haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr auf dem Autohof Kruichling den Schwerverkehr ganzheitlich kontrolliert, vom Klein-Lkw über den Schwertransportlastzug bis hin zum Reisebus. So wurden insgesamt fünf Kleintransporter, zwei Solo-Lastwagen, 18 Lastzüge und drei Reisebusse näher inspiziert. Während fünf Fahrzeugen des Güterverkehrs eine Weiterfahrt wegen mangelhafter Ladungssicherung, Lenkzeitverstößen und einer defekten Anhängerbremseuntersagt wurde, zogen die Beamten alle drei Reisebusse wegen gravierender technischer Mängel aus dem Verkehr.

Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von über 10 000 Euro erhoben. Ein deutscher Reisebus aus Bitburg, der auf Ausflugsfahrt nach München war, wies starke Mängel an den Bremsen auf und fiel durch erheblichen Ölverlust auf. Darüber hinaus war der Rahmen des Fahrzeugs durchgerostet und eine falsche Umweltplakette angebracht.

Außerdem war ein Aushilfsfahrer an Bord, der lediglich eine ungültige Beförderungsgenehmigung vorweisen konnte. Der Fahrer hatte eigens mitgeführtes Ölbindemittel an Bord, mit dem er die Öllache am Kontrollort abstreuen konnte, was darauf schließen lässt, dass der Schaden bereits vor der Abfahrt bekannt war. Auch ein italienischer Reisebus mit einer chinesischen Reisegruppe an Bord durfte nicht weiterfahren. Mit ähnlichen Mängeln wie der deutsche Reisebus und zusätzlich abgefahrenen Reifen wurde die Reise am Standort jäh beendet. Neben den bereits bekannten technischen Mängeln war an einem Reisebus aus dem Kosovo, der auf der Fahrt nach Köln war, der Tacho mit falschen Impulsen manipuliert, sodass der 22 Jahre alte Bus über 20 km/h schneller fahren konnte, als angezeigt. Als besonders besorgniserregend stellte sich der Umstand heraus, dass das Fahrzeug noch mit altersschwachen Reifen bestückt war. Die Beamten legten alle drei Busse an Ort und Stelle still.