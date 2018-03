Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) – Mehr als 180 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Polizeibeamte bei Kontrollen rund um ein Techno-Festival mit etwa 17 000 Besuchern festgestellt, das in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände der Landesmesse am Stuttgarter Flughafen stattfand. An den Kontrollen waren Kräfte von den Polizeipräsidien Reutlingen, Einsatz und Ludwigsburg sowie der Bundespolizei und des Hauptzollamts Stuttgart beteiligt.

Die Beamten stellten den Konsum von Cannabis, Amphetamin, Ecstasy und Kokain fest. Gegen 16 Beschuldigte wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Die übrigen Beschuldigten werden wegen unerlaubten Drogenbesitzes angezeigt. Darüber hinaus sind Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstöße gegen das Waffengesetz und Diebstahl aufgetreten.

Bei 15 Kontrollen von Bussen, Taxen und Lkw kamen etliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften zu Tage. Gegen die Fahrer wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro verhängt.