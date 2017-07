Esslingen (pol) - Überhöhte Geschwindigkeit dürfte nach Angaben der Polizei wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend in Esslingen-Zell auf der Hauptstraße beim dortigen Kreisverkehr ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Frau aus Ostfildern war mit ihrem 3er BMW gegen 21.45 Uhr in Richtung Altbach unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Haupt-/Körsch-/Bachstraße verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Sie fuhr an der zweiten Abfahrt aus dem Kreisverkehr und überrollte drei Pfosten und eine Straßenlaterne, die auf dem Gehweg rechts der Fahrbahn standen.

Im Anschluss prallte der BMW noch gegen ein Gerüst, das an einem Gebäude in der Hauptstraße angebracht war und kam wenige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Schaden von mindestens 13000 Euro entstanden sein. Mehreren Zeugen war der BMW mit quietschenden Reifen bereits zuvor auf der Hauptstraße fahrend und anschließend im Kreisverkehr aufgefallen. Die Feuerwehr und ein Techniker kamen zur Beseitigung der total beschädigten Straßenlaterne vor Ort. Der Bereich um das eingerüstete Gebäude musste weiträumig abgesperrt werden.