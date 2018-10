Anzeige

Nürtingen (pol)Starker Rauch aus der Küche eines Mehrfamilienhauses hat am Mittwochnachmittag in Nürtingen für Aufregung gesorgt. Gegen 15.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei den Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr ein, in denen über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus berichtet wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte laut Polizei zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Topf mit vergessenem Essen auf dem Herd hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr durchlüftet, ein Schaden war nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden. Zwei der Bewohner hatten Rauchgase eingeatmet. Während einer vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden konnte, musste seine Mitbewohnerin zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.