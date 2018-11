Anzeige

Schlaitdorf (dpa/red/pol) Wie ein Polizeisprecher berichtet, ist in der Nacht zum Montag gegen 4.45 Uhr im Schlaitdorfer Rathaus ein Geldautomat gesprengt worden. Es kam dadurch zu einem Brand in dem etwa ein mal zwei Meter großen Raum, in dem der Automat stand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ersten Annahmen zufolge, ist im Rathaus kein weiterer Schaden entstanden. Der stellvertretende Bürgermeister Gustav Breitling, der am Morgen vor Ort war, zeigte sich schockiert, dass in seinem "beschaulichen Ort" so etwas passiere: "Man denkt zuerst, man wird veräppelt, wenn man einen solchen Anruf erhält."

Eine Zeugin wurde durch den lauten Knall auf die Tat aufmerksam und wählte den Notruf. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte der Täter flüchten. Vor Ort trafen die Beamten auf den komplett zerstörten Geldautomaten. Es lagen mehrere Geldscheine auf dem Boden. Durch die Explosion war der Automat in Brand geraten und musste von den Feuerwehren aus Schlaitdorf und Neckartenzlingen, die mit insgesamt acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften ausgerückt waren, gelöscht werden. Außerdem wurde das Gebäude des Rathauses, in dessen Erdgeschoss die Bankfiliale untergebracht ist, beschädigt. Die Höhe des Schadens am Automaten und dem Rathausgebäude kann noch nicht beziffert werden, sagt die Polizei.

Ebenso ist derzeit unbekannt, ob der Täter Beute machte. Dieser wird als männlich beschrieben, zirka 170 cm bis 180 cm groß und dunkel gekleidet. Er soll einen Kapuzenpullover getragen haben. Zeugen, die in der Tatnacht in Schlaitdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.