Kirchheim (pol) - 23-jähriger verwirrter Mann







Am Samstagmittag meldeten aufmerksame Passtanten beim Polizeirevier Kirchheim gegen 17.45 Uhr einen auffälligen Mann in der Leibnizstraße. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie den 23-Jährigen fest, welcher vor einem Hund kniete und betete. Er machte einen verwirrten Eindruck. Als sie ihn ansprachen, rannte er plötzlich davon. Weitere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Flüchtigen und stellten ihn schließlich in der Paracelsusstraße fest. Dort konnte er schließlich in Gewahrsam genommen werden, wobei er sich heftig wehrte. Nachdem ihm auf richterlichen Beschluss eine Blutprobe entnommen wurde, stellten die Beamten ihn einem Arzt vor, der die stationäre Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik veranlasste. Zeugen, welchen der 23-Jährige zuvor eventuell auch mit seinem grauen Mercedes, C-Klasse, mit Kölner Kennzeichen auffiel, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden.







Ostfildern (pol) - Unfallverursacher alkoholisiert davon gefahren







Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer wendete am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, in der Robert-Koch-Straße. Hierbei stieß er beim Rückwärtsfahren gegen eine Laterne. Danach stieß er noch gegen einen Audi, welcher am linken Fahrbahnrand geparkt war. Ein Zeuge versuchte noch den Unfallverursacher zum Anhalten zu bewegen, aber dieser fuhr einfach davon. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnten die Polizisten den Flüchtigen an seiner Wohnanschrift in Ostfildern antreffen. Dort wurde festgestellt, dass der 47-Jährige nach Alkohol roch. Ein Richter ordnete die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerseins an. Der entstandene Schaden an der Laterne und am Audi beträgt insgesamt etwa 4 000 Euro.







Nürtingen (pol) - Mit Fahrzeug mehrfach überschlagen







Eine 31-jährige aus Aspach ist am Samstagmorgen mit ihrem Mini Cooper von der B 313 abgekommen, als sie einem Vogel ausweichen wollte. Sie ist mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Die Frau war gegen 08.40 Uhr auf der B 313 aus Richtung Plochingen in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. Ihren Angaben zu Folge wollte sie auf der vierspurigen Straße kurz vor Nürtingen einem größeren Vogel ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie zunächst über die angrenzende Grünfläche und beschädigte einen Leitpfosten. Danach fuhr sie auf eine Leitplanke und rutschte mit ihrem Pkw ein kurzes Stück darauf entlang, ehe das Fahrzeug nach rechts kippte und sich zweimal auf der Grünfläche überschlug. Nachdem noch ein Zaun auf eine Länge von circa 10 Meter beschädigt wurde, kam der Mini Cooper schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 20 000 Euro. Zur Bergung musste ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug über die Leitplanke heben. Dabei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei bittet unter Telefon 0711/3990-420 um Zeugenhinweise.







Köngen (pol) - Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen







In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in mehrere Gartenhäuser in den Kleingartenanlagen Haldenweg und Ob den Halden eingebrochen. An insgesamt neun Gartenhäusern hebelte der Einbrecher die Türen auf und entwendete ein Solarmodul, Luftgewehr, zwei Bohrmaschinen, mehrere Messer, einen Frostlüfter und sonstige Kleinteile. Zudem nahm der offensichtlich durstige Täter vier Flaschen Bier mit. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf insgesamt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/92240 um Zeugenhinweise.







Wendlingen (pol) - Einbruch in Einfamilienhaus







Im Laufe des Samstags ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Kirchheimer Straße eingedrungen. Der Einbrecher hebelte zwischen 08.30 und 14.00 Uhr ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Aus dem Schlafzimmer entwendete er einen geringen Bargeldbetrag sowie Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von circa 1 500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/92240 um Zeugenhinweise.





Neckartenzlingen (pol) - Lkw von Fahrbahn abgekommen



Am Samstagmorgen, um 07.01 Uhr, ist ein Lkw bei Neckartenzlingen von der Bundesstraße abgekommen, als der Fahrer einem Tier ausweichen wollte. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 51 000 Euro. Der 40-jährige Lkw-Fahrer aus Reutlingen war auf der B 297 aus Richtung Mittelstadt kommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz vor Neckartenzlingen wollte er seinen Angaben zu Folge einem Tier ausweichen, das plötzlich auf die Fahrbahn lief. Bei der Ausweichbewegung kam er auf den Seitenstreifen und fuhr im weiteren Verlauf nach rechts eine Böschung hinab, wo er mit seinem Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite kippte und in einer Hecke zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.