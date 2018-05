Anzeige

Ostfildern (pol) Der 52-jährige Fahrer eines Kleinwagens, der am 19. April kurz vor 13 Uhr in Nellingen schwer verunglückt war, ist nach Angaben der Polizei am Freitag, 4. Mai, gestorben. Wie berichtet, war der Mann mit seinem Smart in der Ludwig-Jahn-Straße frontal auf einen Sattelzug aufgefahren und in seinem Wagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr hatte den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug befreit. Mit einem Rettungshubschrauber war der 52-Jährige in eine Klinik geflogen worden, wo er am Freitag seinen Verletzungen erlag.