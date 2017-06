Esslingen (pol) - Unter dem dringenden Verdacht des versuchten Totschlags sind im Laufe des Montags zwei 53 und 58 Jahre alte Deutsche festgenommen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sie in der Nacht zum Sonntag in einer städtischen Unterkunft einem 51-Jährigen schwere Kopfverletzungen zugefügt haben.

Der 58-Jährige bewohnte in der Unterkunft gemeinsam mit dem 51-jährigen Opfer ein Zimmer. Dort hielten sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen alle drei Männer auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen den mutmaßlich betrunkenen Männern zu einem Streit, in dessen Verlauf die beiden Verdächtigen unter anderem mit Flaschen und weiteren Gegenständen auf den 51-Jährigen eingeschlagen haben sollen, bevor sie die Unterkunft verließen. Das Opfer musste vom Rettungsdienst mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert werden und wird seither stationär behandelt. Er ist derzeit außer Lebensgefahr.

Der 58-jährige Beschuldigte konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bereits in der Nacht zum Montag von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen festgenommen werden. Seinen mutmaßlichen Komplizen nahmen Fahndungskräfte der Kriminalpolizei am Montagnachmittag ebenfalls in Esslingen fest. Die polizeilich bereits wegen Gewaltdelikten bekannten Männer sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Dienstags dem Haftrichter vorgeführt werden.