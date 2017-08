Wendlingen (pol) - Das SEK hat am Nachmittag in der Egerlandstrasse in Wendlingen einen Mann festgenommen. Dieser wird verdächtigt, einen versuchten Raubüberfall auf einen Autohandel in der Theodor-Cashel-Strasse in Crailsheim begangen zu haben. Zwei Pkws, unter anderem der VW Scirocco des Tatverdächtigen wurden untersucht.

Gegen 12.45 Uhr hatte ein auffällig dicker Mann das Büro eines Autohandels betreten. Hierbei bedrohte er den Autohändler mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dem Autohändler gelang die Flucht aus dem Büro, woraufhin der Täter in Richtung Mc Donalds ohne Raubgut flüchtete.





