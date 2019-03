Neuffen (pol)Die Kriminalpolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 22-Jähriger gegen drei Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs, als er, wie er angab, plötzlich bemerkte, wie zwei Unbekannte an seine Gesäßtasche mit der Geldbörse zu greifen versuchten. Als er sich zur Wehr setzte, erhielt er laut der Polizei einen Schlag auf den Hinterkopf, wodurch er zu Boden ging. Ihm gelang es noch, in Richtung eines nahe gelegenen Einkaufsmarktes zu flüchten, bevor er kurz ohnmächtig wurde. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Eine Beschreibung der Unbekannten liegt nicht vor. Geraubt wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen.