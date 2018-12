Anzeige

Kirchheim (pol)Das Polizeirevier Kirchheim fahndet nach zwei Unbekannten, die am frühen Freitagmorgen in der Schöllkopfstraße versucht hatten einen 52-jährigen Passanten auszurauben. Die beiden Männer sprachen den Fußgänger laut der Polizei gegen zwei Uhr auf Höhe der Zeppelinstraße an und forderten ihn auf, ihnen Geld zu geben, was er ablehnte. Als er weiterging folgten ihm die beiden und verliehen ihrer Forderung mit einem Tritt nach dem 52-Jährigen Nachdruck. Als das Opfer die Fahrerin eines vorfahrenden Autos auf sich aufmerksam machen konnte, flüchteten die beiden Räuber in Richtung Henriettenstraße. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/5010 nach Hinweisen zu den beiden Männern, die als etwa 16 bis 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben werden. Beide waren mit einem Kapuzen-Sweater bekleidet und sprachen deutsch.