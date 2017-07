Ostfildern (red) – Die Kriminalpolizei sucht drei dunkelhäutige Männer, die am frühen Sonntagmorgen in Nellingen versucht haben, einen 30-jährigen Fußgänger auszurauben. Der Geschädigte stieg laut Polizei in stark alkoholisiertem Zustand gegen 3.30 Uhr aus einem Taxi im Bereich der Bushaltestelle Nußweg aus. Seinen Angaben zufolge wurde er von drei unbekannten Männern angegangen, die sein Geld forderten. Da der 30-Jährige dies verweigerte, wurde er mit einer zerbrochenen Flasche und einem Messer angegriffen und leicht verletzt. im Anschluss flüchteten die Unbekannten in Richtung Ortsmitte. eine umfangreiche Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-0 zu melden.

