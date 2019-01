Anzeige

Wendlingen (pol) Am Freitagmorgen ist es zu einem versuchten Raub am Bahnhof in Wendlingen gekommen. Die Polizei berichtet, dass ein 55-jähriger Mann zwischen 5.10 und 5.30 Uhr von einem jungen Unbekannten angegangen und später verfolgt wurde. Der Räuber hatte wohl versucht sein Opfer um Geld zu bringen.

Laut Polizeimeldung sei der 55-Jährige auf dem Bahnsteig am Gleis 11 gesessen, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Er wollte offenbar, dass ihm der Mann Geld wechselte. Als der 55-Jährige das verneinte, soll der Unbekannte seinen Rucksack genommen und ins Gleisbett geworfen haben. Die beiden stritten sich wohl zunächst verbal, dann soll der Unbekannte sein Opfer geschubst und schließlich mit der Faust aufs Auge geschlagen haben.

Im weiteren Verlauf soll ein junges Paar, das sich ebenfalls am Bahnsteig aufhielt und möglicherweise mit dem Täter unterwegs war, zwischen die beiden Streitenden gegangen sein. Der 55-Jährige konnte zwar zunächst flüchten, wurde aber von dem Unbekannten verfolgt. Während des gesamten Vorgangs forderte der aggressive Mann die Herausgabe von Bargeld. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Er soll zwischen 20 und 22 Jahren alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Darüber hinaus sei er schlank gewesen und habe kurze, dunkle Haare sowie eine helle Hautfarbe gehabt. Das Opfer meint sich zu erinnern, dass der Unbekannte mit einem leichten, unbestimmten Akzent gesprochen hat. Außerdem soll er laut Beschreibung des 55-Jährigen "südländisch" aussehen. Zum Tatzeitpunkt trug er blaue Jeans und eine dunkle Jacke. Mehrere Personen die sich ebenfalls am Bahnsteig aufgehalten haben, müssten den Vorfall gesehen haben. Die Polizei bittet deshalb unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Zeugenaussagen.