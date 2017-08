Wendlingen (pol) - Nach drei Unbekannten, die am frühen Donnerstagmorgen versucht haben in ein Juweliergeschäft am Marktplatz einzubrechen, fahndet der Polizeiposten Wendlingen. Die Drei, die als etwa 12 bis 16 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und von schlanker, dünner Statur beschrieben werden, sind laut Polizei kurz nach vier Uhr dabei beobachtet worden, wie sie mit einem Knochenstein gegen die Scheibe eines Juweliergeschäftes schlugen. Durch eine auslösende Alarmanlage gestört, flüchtete das Trio in Richtung Neuffenstraße. Einer der Unbekannten soll einen Turnbeutel, ein zweiter einen Rucksack auf dem Rücken getragen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Die Scheibe hielt dem Einbruchsversuch stand, sodass nichts gestohlen wurde. Allerdings hinterließen sie einen Schaden, der auf etwa 2000 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07024/920990 um Hinweise.

