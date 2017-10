Anzeige

Nürtingen (pol) - Am Montag gegen 21:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Eingangstüre eines Wohngebäudes "Am Ersberg" versucht aufzuhebeln. Nach Angaben der Polizei ergriff der Täter jedoch sofort wieder die Flucht, vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenbesatzungen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. An der Eingangstüre entstand lediglich ein geringfügiger Schaden.