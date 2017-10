Anzeige

Nellingen (pol) - Am Freitagabend ist gegen 23 Uhr versucht worden, in ein Autohaus in der Robert-Bosch-Straße im Stadtteil Nellingen einzubrechen. Die Polizei berichtet, dass sich zwei Männer zu Fuß dem Autohaus näherten. Einer blieb dann vor dem Autohaus stehen, während der andere sich zu den Ausstellungsflächen begab und mit einem großen Hammer oder ähnlichem Gegenstand zwei Schaufensterscheiben des Ausstellungsraumes einschlug. Wohl durch den entstandenen Lärm der Scheiben aufgeschreckt flüchteten die beiden Täter dann in Richtung Felix-Wankel-Straße. Der Schaden an den zerschlagenen Schaufensterscheiben beläuft sich auf mehrere Tausende Euro. Der Polizeiposten Ostfildern hat die weiteren Ermittlungen übernommen.