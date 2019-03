Leinfelden-Echterdingen (pol) Am Freitagabend versuchten unbekannte Täter gegen ca. 21.30 Uhr auf das Gelände einer Entsorgungsstation in der Sielminger Straße zu gelangen und wurden dabei gestört. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass er Personen auf dem Gelände festgestellt hatte. Bei einer sofortigen Überprüfung konnten noch lediglich, bereitgestellt Sporttaschen, welche wohl zum Abtransport des Diebesguts bereitgestellt worden waren sichergestellt werden. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Filderstadt unter Tel.: 0711/70913 zu melden.