Leinfelden-Echterdingen (pol) Am Freitag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 20 Uhr ist versucht worden, in ein Einfamilienhaus in der Weißenbildstraße einzubrechen. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr frische Aufbruchspuren an der Haustür fest. Diese hielt dem Versuch jedoch stand, so dass die Täter nicht in das Haus gelangten. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.