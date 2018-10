Anzeige

Nürtingen (pol)Zwei Männer und eine Frau sind am Donnerstagvormittag nach einem versuchten Einbruch vorläufig festgenommen worden. Das Trio fiel einem Zeugen zunächst gegen 10.20 Uhr in der Sporthalle "Am Beutwang" im Stadtteil Neckarhausen auf. Als diese den Zeugen sahen, verließen die Männer und die Frau laut der Polizei die Halle. Mit ihren Fahrrädern fuhren sie daraufhin zum nahegelegenen Sportplatz und begaben sich in Richtung Umkleidekabinen. Als die Verdächtigen in einen offenstehenden Lagerraum gingen, bemerkte sie ein weiterer Zeuge und machte durch einen Pfiff auf sich aufmerksam. Daraufhin fuhren die drei zur Eingangstür der Vereinsgaststätte und machten sich an dieser zu schaffen. Als sie dabei ebenfalls beobachtet wurden und die mutmaßlichen Einbrecher dies bemerkten, flüchteten sie mit ihren Rädern. Sie wurden kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife auf einem Feldweg in Richtung Neckartailfingen festgenommen. Im Rucksack der Frau wurde ein Schraubendreher aufgefunden. Entsprechende Hebelspuren fanden sich an der Eingangstür zur Vereinsgaststätte. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer im Alter von 40 und 47 Jahren und die 41-jährige Frau wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.