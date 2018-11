Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Der Fahrer des Zustellfahrzeuges parkte gegen zehn Uhr vor einem Handyladen in der Hauptstraße um Pakete auszuliefern, wie die Polizei berichtet. Während er im Laden war, machte sich der Dieb am Fahrzeug zu schaffen und flüchtete mit mehreren Paketen bepackt. Der Zusteller nahm sofort die Verfolgung des Diebes auf. Diesem gelang zwar die Flucht, doch ließ er dabei sein Diebesgut fallen, so dass der Fahrer seine Pakete wieder aufsammeln konnte. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu dem Unbekannte, der als etwa 170 cm groß und von hellem Teint beschrieben wird. Er hatte einen dunklen Dreitagebart und war mit einer braunen Lederjacke mit hellem Stoffkragen sowie einer dunklen Hose und dunkelblauen Stiefel bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Wollmütze. Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen, Telefon 0711/903770.