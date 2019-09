ES-MettingenLaut des Berichtes einer Zeugin, der inzwischen von der Polizei bestätigt wurde, hat es in einem Discounter an der Augsburger Straße in Mettingen am Dienstagabend einen Ladendiebstahl gegeben. Dabei soll ein Mann in die offene Kassenschublade gegriffen und versucht haben, mit dem Geld zu fliehen. Laut übereinstimmenden Aussagen wurde er daran von einem Kassierer und mehreren Kunden gehindert. Diese überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Weitere Informationen folgen.