Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Vergeblich hat ein Unbekannter am Samstag versucht, in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fontanestraße, im Stadtteil Musberg, einzubrechen.

Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr versuchte der Einbrecher laut Polizeiangaben ein Fenster einzuschlagen, nachdem er zuvor bereits erfolglos probiert hatte, das Fenster aufzuhebeln. Nachdem die stabile Verglasung aber standhielt, versuchte er die Terrassentüre aufzuwuchten, wobei er ebenfalls scheiterte. Ohne in die Wohnung gelangt zu sein, flüchtete er. Kriminaltechniker sicherten Spuren.