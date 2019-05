Der Frühjahrsflohmarkt zieht jedes Jahr viele Besucher an, doch nicht alles, was zum Verkauf steht, findet Gnade vor den Augen der Polizei.

Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Sonntag (19.05.2019) bei Kontrollen auf einem Flohmarkt in der Innenstadt mehrere mutmaßliche Verstöße gegen artenschutz- und markenrechtliche Bestimmungen festgestellt. Die Beamten führten von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr Kontrollen durch und beschlagnahmten an mehreren Verkaufsständen unter anderem Schmuck, Besteck, Skulpturen, Schreibwaren, Handtaschen, Kleidung und sonstige Gebrauchsgegenstände. Nach erster Einschätzung der Beamten bestanden die Gegenstände zumindest zum Teil aus Elfenbein, Walross-Zahn, Pelz, Korallen, Krokodilleder, Schlangenleder und Schildplatten einer Wasserschildkröte. Eine abschließende Beurteilung der insgesamt 19 artenschutzrechtlichen Verdachtsfälle kann erst nach sachkundiger Prüfung eines Spezialisten erfolgen. Darüber hinaus stellten die Beamten noch mehrere mutmaßliche Armbanduhrenplagiate namhafter Uhrenhersteller fest und beschlagnahmten sie. Die Besitzer der Gegenstände müssen mit Strafanzeigen rechnen.