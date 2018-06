Anzeige

Ludwigsburg (pol) Laut Polizeiangaben fuhrt der 53-Jährige am Donnerstagmorgen gegen kurz vor 5 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord trank der Fahrer aus einer Wasserflasche wobei er sich so stark verschluckte, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daher geriet der Sprinter zunächst nach rechts in den Grünstreifen, fuhr anschließend über alle drei Fahrstreifen und streifte die Mittelschutzplanke. Von dort aus kam das Fahrzeug wiederum nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sprinter fuhr etwa 50 Meter eine Böschung hinab und kam im dichten Wald zum Stehen.

Der 53-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Eine Alkoholüberprüfung verlief negativ. Zur Bergung des Fahrzeuges waren sowohl die Autobahnmeisterei Ludwigsburg mit zwei Fahrzeugen und drei Mann, als auch die Feuerwehren von Ludwigsburg und Freiberg am Neckar mit insgesamt vier Fahrzeugen und 25 Rettungskräften zur Unfallstelle ausgerückt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht aktuell noch nicht fest.