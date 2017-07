Esslingen (pol) - Ein 84-jähriger Esslinger, der seit Sonntagabend vermisst wurde, ist am Montag, gegen 1.45 Uhr wohlbehalten aufgegriffen worden. Angehörige hatten festgestellt, dass sich der Mann am Sonntagnachmittag um 16 Uhr auf sein Grundstück am Ortsrand von Esslingen-Zollberg begeben hatte. Dort war er, wie die Polizei berichtet, zuletzt gegen 17 Uhr gesehen worden, anschließend fehlte von ihm jede Spur. Der 84-Jährige leidet an Demenz und ist teilweise orientierungslos und verwirrt. Nachdem sämtliche Suchmaßnahmen durch Angehörige und Freunde ergebnislos verliefen, wurde um 23 Uhr eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Die Polizei leitete daraufhin mit mehreren Streifen und unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers intensive Suchmaßnahmen ein. Noch bevor ein Personenspürhund zum Einsatz kam, konnte der Gesuchte im Bereich des Zollhausweges in gesundheitlich gutem Zustand von einer Streife angetroffen werden. Er war völlig orientierungslos und hatte sich auf dem Heimweg vom Gartengrundstück verlaufen.

