Plochingen/Schorndorf (pol)Der 77-jährige Senior, der seit Donnerstagmorgen aus einem Seniorenzentrum in Plochingen abgängig war, ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Freitag in Schorndorf wohlbehalten aufgegriffen worden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 22.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ihm der verwirrte Mann in der Nähe des Bahnhofs aufgefallen war. Der 77-Jährige war dort gestürzt, hatte sich aber nicht verletzt. Der Senior wurde von der Polizei nach Plochingen zurückgebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.