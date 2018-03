Anzeige

Esslingen (pol) Der seit Montag aus einer Esslinger Klinik vermisste 16-jährige Jugendliche konnte am Freitagmorgen nach einem Hinweis in Esslingen wohlbehalten aufgegriffen und in die Klinik zurückgebracht werden.

Der Fall hatte größere mediale Aufmerksamkeit erlangt, nachdem der 16-Jährige aus einer Esslinger Klinik vermisst wurde. Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen eine aufwendige Fahndungsmaßnahme unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und eines Personensuchhundes gestartet.