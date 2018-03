Anzeige

NürtingenMit starken Polizeikräften ist am Mittwochabend in Nürtingen nach einem schwerkranken, 78-jährigen Vermissten gesucht worden. Die Ehefrau erstattete nach Polizeiangaben kurz vor 19 Uhr Anzeige, nachdem sie ihn um 16.30 Uhr zuletzt gesehen hatte. Sofort rückten mehrere Streifenwagen aus und suchten nach dem Senior. An der Suche beteiligte sich auch ein Polizeihubschrauber. Dessen Besatzung und ein Arzt fanden den Gesuchten kurz nach 20 Uhr in einem freien Feld neben dem Fußweg Äußerer Bogen. Der 78-Jährige befand sich in einer hilflosen Lage. Der Arzt leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes Erste Hilfe. Der Mann musste im Anschluss in eine Klinik transportiert und intensivmedizinisch versorgt werden.