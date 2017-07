Esslingen (pol) - Die Polizei fahndet nach dem 83-jährigen Armin Winfried Pannicke aus Esslingen, der seit Sonntagabend gegen 22 Uhr vermisst wird. Zu diesem Zeitpunkt wurde er zum letzten Mal wohlbehalten gesehen. Am Montagmittag wurde er als vermisst gemeldet, nachdem er einen vereinbarten Termin für eine regelmäßig erforderliche, ärztliche Behandlung entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten nicht wahrgenommen hatte. Derzeit fehlt von ihm jede Spur. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge könnte sich der herzkranke Mann von seiner Wohnung in der Lerchenbergstraße in Richtung Neckar begeben haben. Suchmaßnahmen, an denen am Montag neben mehreren Streifenwagenbesatzungen ein Personensuchhund des Polizeipräsidiums Einsatz und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, verliefen bislang erfolglos. Der Vermisste ist 1,72 Meter groß und sehr schlank, hat kurze braune Haare mit beginnender Glatze und ein rötlich-fleckiges Gesicht. Möglicherweise trägt er eine beige Stoffhose und ein glänzendes Hemd mit rötlichem Rautenmuster. Hinweise werden unter der Nummer 0711/39900 an das Polizeirevier Esslingen erbeten.

Anzeige